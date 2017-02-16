Darıca, Mustafa Karataş’ı ağırladı

Prof. Dr. Mustafa Karataş, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde , “En Sevgili Hz. Muhammed” konulu söyleşisi ile Darıcalı sevenleriyle buluştu.

Darıcalıların salonu tıklım tıklım doldurduğu söyleşide Mustafa Karataş, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatından kesitler sunarken, söyleşisinde hadislerle gerçek sevgi üzerine düşüncelerini aktardı. Mustafa Karataş söyleşisinde insanlar arasındaki sevgi ve saygı kavramlarına değinirken, hak ve hukuk çerçevesinde insanların birbirini sevmek zorunda olmasa da, saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi. Saygı ve sevginin toplum huzurunda ve İslam dininde çok önemli bir yeri olduğuna değinen Karataş, saygı sınırının helal-haram sınırına kadar olduğunu söyleyerek, “Doğruyu bulabilmenin yolu, Kur’an ve sünnet çerçevesinden dünyaya bakmaktan geçer” diyerek söyleşisini tamamladı.