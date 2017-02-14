Darıca Neşet Yalçın terledi ama turu geçti

Liseler Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği eleme maçında Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’nin rakibi, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ydi.

Maçın ilk yarısını 3-0 önde bitiren Darıca Neşet Yalçın ikinci yarıda terlese de mücadeleyi 4-2 kazanarak adını 3. tura yazdıran 16 takımdan birisi oldu. Darca ekibinde Alirıza’nın 3 ve Atakan’ın 1 golü takımına turu getirdi. Özkan ve Utku’nun golleri Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ne yetmedi.

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: 2

DARICA NEŞET YALÇIN AL: 4

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Halim Yılmaz ***

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: Atakan **, Furkan ***, Özkan ***, Selim **, Sertan *** (Utku ***,Tunahan **, Aygün **, Zafer ***, Selim **)

DARICA NEŞET YALÇIN AL: Abdülkerim ***, Yunus ***, Alirıza ***, Atakan ***, Yusuf *** (Emirhan ***, Niyazi **, Melih ***, Şevket ***, Enes **, Mehmet **, Efe Kerem ***)

GOLLER: Özkan ve Utku (Körfez Orhangazi AL), Alirıza (3) ve Atakan (Darıca Neşet Yalçın AL)

İLK YARI SKORU: 0-3