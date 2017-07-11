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Darıca şehidinin mezarı başında

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Darıca şehidinin mezarı başında
FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Edip Zengin, Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan mezarının başında anıldı

15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından yapılmak istenen hain darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanmış. Düzenlenen hain saldırıda Kocaeli’nin Darıca İlçesinde ikamet eden Özel Harekat Polisi Edip Zengin şehit olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Özel Harekat Polisi Edip Zengin’in Darıca’da binler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlamıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Şehit Özel Harekat Polisi Edip Zengin, Kocaeli’nin Darıca İlçesinde bulunan şehitlikte yapılan törenle mezarı başında anıldı. Darıca Şehitliğinde düzenlenen programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Sefa Bal, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, siyasi parti başkanları ve protokol katıldı.

 

“15 Temmuzu unutmuyoruz, unutturmayacağız”

Darıca Nenehatun Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe gelen protokol üyeleri Şehit Özel Harekat Polisi Edip Zengin ve tüm Darıca şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Fetullahçı Terör Örgütünün ülkemiz üzerinde ki emellere kavuşmak için yaptıkları bu darbe girişimi, milletimizi ve ülkemizi seven kahraman ordumuzun içerisinde ki hain odaklarının temizlenmesi ile birlikte bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış ama bu darbe girişiminde Darıca’mızdan da bir şehidimiz var. Edip Zengin kardeşimizi bugün rahmetle minnetle anıyoruz. Bütün 15 şehitlerimizi ve bu vatan için, bayrak için, din için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Allah bir daha 15 Temmuzları göstermesin. Bütün terör örgütlerine karşı Cenabı Hak birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 15 Temmuzu unutmuyoruz, unutturmayacağız” dedi. Şehitlikte düzenlenen anma programı şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

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