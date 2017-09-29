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Darıca yaralarını sardı

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Darıca yaralarını sardı
3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca’ya Van morali

Geçtiğimiz hafta son sıradaki Kayseri Erciyes ile golsüz berabere kalarak şimşekleri üzerine çeken sarı-yeşilli oyuncular, Van gibi kritik bir deplasmanda galip gelerek kendilerini affettirdi. Sarı-yeşilli ekibimiz Van’dan 3-2’lik galibiyetle döndü. Puanını 9’a çıkartan ekibimiz, yarın Kasımpaşa Erok ile Darıca’da karşılaşacak. Sarı Yeşilliler Van maçı sonrasında selfie çekerek galibiyeti böyle kutladı.

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