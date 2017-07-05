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Darıca yaz spor okulları başladı

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Darıca yaz spor okulları başladı
Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, öğrenci ve velilerin katılımıyla Darıca Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan görkemli açılış töreniyle başladı.

SPORCU ORDUSU GELİYOR…

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile start alan Yaz Spor Okulları açılış programında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi adına bu tür spor okullarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Yaz Spor Okulları’nın gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizerek şunları söyledi…

 

KARABACAK: ÇOCUKLAR BİZLERE EMANETTİR…

 Yaz Spor Okulları aynı zamanda öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat, bu noktada çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanlarımızı seferber ettik. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerin spor kıyafetleri dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak aileleri de önemli bir yükten kurtardık. Geleceğe en iyi yatırımın gençlere yatırım olduğunu biliyoruz, Bütün çocuklarımıza iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum.

 

BİN 500 ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI…

Darıcalı çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları’na 1500 öğrenci kayıt yaptırdı. Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo ve eğlenceli atletizm gibi değişik branşlarda uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek.

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