Darıca zirve için!

Hafta içi mesaisinde Van Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran Darıca Gençlerbirliği, kendisi gibi Play-Off hattında yer alan Kasımpaşa Erokspor’u konuk edecek

Sarı Yeşilli ekip 6 puanlık maçtan galibiyet hedefliyor.

HALİL ÇELİK ÇOK FORMDA

Darıca’da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Halil Çelik’in 3 golle dikkat çektiği Darıca Gençlerbirliği, taraftarından da destek bekliyor. Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Erokspor ise sezon öncesi ligde kalmanın hesaplarını yaparken 5 maç sonunda önemli işlere imza attı. İstanbul ekibi Muğla, Ankara Demir ve Kayseri Erciyes’i yenerken, Velimeşe ile berabere kaldı, Pazarspor’a ise mağlup oldu.

MERT SOMAY’A DİKKAT

Erokspor’da tanıdık isimler de dikkat çekiyor. Takımın yedek kalecisi eski Kocaelisporlu futbolcu Behram Zülaloğlu. Geçen yıl Birlikspor forması giyen Uğur Işıkal bu sezon Erokspor’un başarısı için ter döküyor. Takımın en tehlikeli ismi ise Diyarbekir ve Karagümrük’ten bilinen forvet Mert Somay. Mert kupa ve ligde çıktığı 4 maçta 5 gole imza attı. Darıca İlçe Stadı’ndaki zorlu maç 15.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nde Efe Tanrıverdi yönetecek. Erdem ÖVÜÇ