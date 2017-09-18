Darıca'da askeri alanda çalışmalar başlıyor

Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca askeri alan bu ay sonunda boşaltılacak

Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca askeri alan bu ay sonunda boşaltılacak, devamında ilk kazmanın vurulacağı proje öncesi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bölgede incelemelerde bulundu.

HEMEN BAŞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ile Darıca askeri arazisini gezen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, böylesi büyük ve önemli bir araziyi Darıca halkına kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederken, askeri arazinin önümüzdeki ay tamamen boşaltılacağını ve buradaki çalışmaların hemen başlayacağının müjdesini verdi.

KAMU BİNALARI BURAYA TAŞINACAK

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık burada yaptığı açıklamada “Yaklaşık 900 dönümlük bir alandan oluşan bu bölge planlar içinde zeytinlik alan olarak geçiyor. Biz bu zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. 900 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, liseler kampüsü ile birlikte Darıca’daki kamu binalarını buraya taşımayı hedefliyoruz. Darıca sahilden yapılacak bağlantı yolları ile birlikte bu güzel bölgeyi vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Çalışmalar kısa süre içinde başlayarak tamamlanıp halkımızın hizmetine açılacak.” diyerek ilçe halkına müjde verdi.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise bu güzel alanın ilçe halkına kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “tamamlandığında ilçemize değer katacak önemli bir bölge. Bu ay sonunda askeri alan tamamen boşaltılacak. Bizlerde buranın güvenliği için ilk etapta Zabıta Müdürlüğümüzü buraya taşıyacağız. Buraya Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve diğer kamu binalarını yapacağız. Aynı şekilde halkımızın hizmetine sunacağımız spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, halk plajları ve liseler kampüsü ile birlikte çok özel bir bölge olacak burası. Askeri alanın Darıca halkına kazandırılmasından dolayı Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a, milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek askeri alanla ilgili düşüncelerini açıkladı.