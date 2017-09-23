Darıca’da bir mahalle spor sahasına kavuştu

Şehrin dört bir yanına yapılan semt sahalarına bir yenisini ekleyen Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahalle’sinde yapımını tamamladığı semt sahasını halkın hizmetine sundu.

Darıca Belediyesi tarafından özellikle son iki yılda mahallelerde yapılan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan semt sahaları her yaştan vatandaşa hitap etmesi dolayısıyla önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İçerisinde basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra değişik spor aletleri barındırarak gençlerin ve büyüklerin vakit geçirebileceği semt sahalarında ayrıca çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları da düşünülmüş durumda. Böylelikle aileler çocuklarıyla birlikte hem zaman geçirip hem de vakitlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatını yakalıyor. Bu alanlardan biri de Piri Reis Mahallesi’ne inşa edildi. 5 bin 469 metrekare alanda inşa edilen ve 4212 m yeşil alanı bulunan Piri Reis Semt Sahası, modern oyun grubu ve spor aletleri ile mahalleye adeta soluk aldırdı. Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Piri Reis Semt Sahası’nın yanı sıra ilçenin değişik mahallelerinde bundan sonra da çok amaçlı semt sahalarının yapımına ağırlık verilecek.