Darıca’da heyecanlı bekleyiş

Pazartesi günü topbaşı yapacak olan 3.Lig temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği’nin, rakipleri belli olacak

Saat 13.00’da kulüp tesislerinde toplanacak olan sarı yeşilliler, saat 14.00’de başlayacak olan kura çekimini hep birlikte takip edecek. Darıca Gençlerbirliği takımı, saat 16.30’da ise top başı yaparak yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. İlk gün tek idman yapacak olan sarı-yeşilliler, Salı gününden itibaren vites arttırarak çift antrenman programına dönecek.