Darıca'da mahalle konağı çalışmaları

Darıca'da mahalle konağı yapımı için çalışmalar sürüyor.

Üç mahallede yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, mahalle konaklarının önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi. Karabacak, temelleri atılan mahalle konaklarını, yeni yılda hizmete açacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Darıcalı Şehit Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ismi verilen Kazım Karabekir Mahalle Konağı, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan Mahalle Konağı ve Osmangazi Mahallesi Jandarma Onbaşı Şehit Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız. Çok amaçlı hizmet verecek olan mahalle konaklarımızın içerisinde mahalle muhtarlıkların yanı sıra çok amaçlı salon, aile sağlık merkezi, kütüphane, okuma salonu, kafe ve mescit gibi alanlar da bulunacak. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz."