Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine belirli periyotlarla devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında hijyen koşulları, fiyatlar ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu, mühürlerin sağlamlığı gibi ölçü ayar denetimleri gerçekleştirdiler. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinde, genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı öğrenildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermelerini istediler.