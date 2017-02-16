  • BIST 88.334
  • Altın 145,688
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8965
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

»
Darıca’da pazar denetimleri sürüyor
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine belirli periyotlarla devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında hijyen koşulları, fiyatlar ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu, mühürlerin sağlamlığı gibi ölçü ayar denetimleri gerçekleştirdiler. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinde, genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı öğrenildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermelerini istediler.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇMO'dan müfredat önerisi16 Şubat 2017 Perşembe 09:50
  • Darıca’da pazar denetimleri sürüyor16 Şubat 2017 Perşembe 09:43
  • Başarılı İş Adamları Derneği'nden İstanbul Ticaret Odası'na ziyaret16 Şubat 2017 Perşembe 08:42
  • Dilovası Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamam16 Şubat 2017 Perşembe 08:38
  • Kocaeli'de 699'a yakın Manisalı yaşıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 19:23
  • Okul kantinlerine sıkı denetim15 Şubat 2017 Çarşamba 15:31
  • Fidanlar, eğitimli ellerle büyüyecek15 Şubat 2017 Çarşamba 15:24
  • Başiskele’de beton yol çalışmaları devam ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 15:22
  • Körfez Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesi açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Karaosmanoğlu: Gençliğimizin mimarı annelerimizdir15 Şubat 2017 Çarşamba 15:01
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim