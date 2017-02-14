  • BIST 87.609
  • Altın 144,090
  • Dolar 3,6470
  • Euro 3,8718
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 1 °C
  • Sakarya : 1 °C

Darıca'da pes etmek yok!

»
Darıca'da pes etmek yok!
Şampiyonluk yolundaki kritik maçta lider Afjet Afyonspor’a 1-0 yenilen 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nde moraller bozuk, umut umutlar sürüyor

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Rakibiyle kora kor bir mücadele veren ve kalesinde yok denecek kadar az tehlike yaşayan sarı yeşilliler, son dakikada gelen karambol golünün üzüntüsünü yaşıyor. Maçın ardından soyunma odasında gözyaşları tutamayan oyuncularını gören Darıca G.B Onursal Başkanı Şükrü Karabacak’ın futbolcularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiği ve kendileriyle gurur duyduklarını söylediği öğrenildi. Takımın mental düşüş yaşamaması için harekete geçen sarı-yeşilli yönetim, ligin bitimine uzun bir süre olduğunu hatırlatarak, yarışın her şeye gebe olacağı kanısında birleşti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultan Orhan aradığı kanı buldu!14 Şubat 2017 Salı 11:44
  • Şimşek, lideri çarp!..14 Şubat 2017 Salı 11:43
  • Hakem Birinci bazen şirazeyi kaybediyor14 Şubat 2017 Salı 11:41
  • Yıldız: Bahanemiz yok14 Şubat 2017 Salı 11:40
  • 6 futbolcu sınırda!14 Şubat 2017 Salı 11:39
  • Yine üşüyeceğiz14 Şubat 2017 Salı 11:38
  • İsmetpaşa’da çift forvet formülü14 Şubat 2017 Salı 11:37
  • Çiçek bahane 3 puan şahane!14 Şubat 2017 Salı 11:34
  • Darıca ASLAN gibi!14 Şubat 2017 Salı 11:17
  • Ertuğrul Kurtoğlu penaltılarla güldü14 Şubat 2017 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim