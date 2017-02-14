Darıca'da pes etmek yok!

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta lider Afjet Afyonspor’a 1-0 yenilen 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nde moraller bozuk, umut umutlar sürüyor

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Rakibiyle kora kor bir mücadele veren ve kalesinde yok denecek kadar az tehlike yaşayan sarı yeşilliler, son dakikada gelen karambol golünün üzüntüsünü yaşıyor. Maçın ardından soyunma odasında gözyaşları tutamayan oyuncularını gören Darıca G.B Onursal Başkanı Şükrü Karabacak’ın futbolcularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiği ve kendileriyle gurur duyduklarını söylediği öğrenildi. Takımın mental düşüş yaşamaması için harekete geçen sarı-yeşilli yönetim, ligin bitimine uzun bir süre olduğunu hatırlatarak, yarışın her şeye gebe olacağı kanısında birleşti.