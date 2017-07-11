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Darıca'da pompalı dehşeti! 1 ÖLÜ

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Darıca'da pompalı dehşeti! 1 ÖLÜ
Darıca'da 24 yaşındaki Ömer Dumlu caddede kaldırımın kenarında oturan 31 yaşındaki Gökhan Ertaş'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

Olay gece Darıca Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Dumlu iddiaya göre aralarında husumet olan Gökhan Ertaş'ı takibe aldı. Ömer Dumlu bir arkadaşının kullandığı otomobille gelip, kaldırım kenarında oturan Gökhan Ertaş'a pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gökhan Ertaş kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, saldırının ardından kaçan Ömer Dumlu'yu yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Dumlu'nun sorgusu sürüyor.

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