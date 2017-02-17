Darıca’da sağlıklı yaşam yürüyüşleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın katılımıyla gerçekleşecek. Sevgi Parkında başlayacak olan sağlık yaşam yürüyüşüne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılacak. Sevgi Parkı’ndan başlayacak yürüyüş Aslan Çimento Fabrikası’na kadar sahil bandında devam edip aynı noktada sona erecek.
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Darıca’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca'da düzenlenecek olan sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılacak.
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