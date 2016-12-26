Darıca’da transfer hızlanıyor!

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen 3.Lig 1.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği yönetimi, transfer görüşmelerini hızlandırdı

GÜNDEM TRANSFER

Spor Toto 3. Lig’in ikinci yarısına çok daha güçlü girmek isteyen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde yönetim transfer görüşmelerini sıklaştırdı. Gündemin ilk maddesinde kanat transferleri yer alırken, istenen isimlerle görüşmeler devam ediyor. 1-2 gün içerisinde bombaların patlayacağı belirtilirken, yönetimin öncelikle kanat transferleri üzerinde durduğu ve bu bağlamda çeşitli isimlerle görüşüldüğü belirtiliyor. Yeni transferlerin 2 Ocak başlayacak Antalya kampına kadar yetişeceğini dile getiren Başkan Mustafa Öztürk, görüşmelere başladıklarını söyledi.