Darıca’da ‘Urfa Sıra Geceleri’

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 9. Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Urfa Sıra Geceleri ile devam etti. Sahnede yapılan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi

Darıca Belediyesi 9. Geleneksel Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Urfa Sıra Geceleri ile devam etti. Programda Kocaeli Urfa Sıra Geceleri Ekibi sahili dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti verdi. Müzikler eşliğinde halayların çekildiği sahnenin bir köşesinde ise çiğ köfte yoğrularak programa katılan vatandaşlara ikram edildi.

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Peygamberler Şehri Urfalı hemşerilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Urfa, içinde farklı medeniyetlerin katmanlaşarak Osmanlı’nın ulaştığı zirvenin adıdır. Güneydoğu'nun zengin kültürünü, tarihi değerlerini ve sosyal yaşantısını en iyi şekilde temsil eden turistik şehirdir Şanlıurfa. Ortak paydamız tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak olan bir milletiz. 15 Temmuz’u da unutmuyoruz ve unutmayacağız” dedi.