Darıca’da Yiğidolar’dan folklör gösterisi

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sahne alan Yiğidolar folklör gösterileri ve yöresel sanatçılarıyla festivale renk kattı.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda; Metin Çiftlik, Güler Çalışkan, Nejdet Taş ve Ozan Garip Ferhat gibi yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede Sivas’tan gelen folklör ekibi büyük beğeni topladı.Gecenin açılış konuşmasını yapan Sivaslılar Dernek Başkanı Hamit Kuş, ”Bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan ve Sivas ilimizin tanıtımına katkı sağlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnsanlarımızın kaynaşması ve birlik beraberlik adına yapılan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’na ait “Üşüyorum” şiirinin izleyicilerden büyük alkış aldığı programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Sivas iline ait değerlere değindi.Sivas’ı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Karabacak, “Sivas ilimiz ünü yurtdışına taşmış Aşık Veysel’i, Pir Sultan Abdal’ı ile rahmetli vatansever Muhsin Yazıcıoğlu ile yiğidin harman olduğu kent. Kültür mozaiği misafirperverliğiyle kelimeler yeter mi Sivas’ı anlatmaya. Kebabı, Sivas köftesi, madımağı, tandırda gül çöreği ile bulgur aşı ile Sivas katmeri ve un helvasıyla tadına doyulmaz lezzetler diyarıdır Sivas. Bir de şampiyon olarak Süper Lige yükselen Sivasspor’umuz var, onları da tebrik ediyor, Süper Lig’de başarılar diliyorum. Bu akşam Yiğidoların şehri Sivas’tayız. Sizlerle birlikte olmak, Sivas ilimizi tanımak bizlere büyük keyif veriyor. Gecemiz hayırlı olsun, bereketli olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini.Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da yaptığı konuşmada, “İlçemize ülkemizin dört bir yanından gelip yerleşmiş hemşehrilerimizi bir araya getiren bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu akşam da Sivas’lı hemşehrilerimizle bir aradayız. Sivas’a ait değerler tanıyacağız. Gecemiz hayırlı olsun, herkese iyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Sivas Derneği tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildi.