Sarı-Yeşilli takıma sezon başında Bayburt’tan gelen 26 yaşındaki oyuncu, forma giydiği maçlarda inişli-çıkışlı bir performans sergilemişti. Darıca G.B. ile henüz resmi olarak sözleşmesini fesih etmeyen Uğur, prensipte söz kestiği Muğla ekibiyle ön protokol imzaladı. Bodrum grubunda ilk yarıyı 28 puanla 5.sırada tamamladı.
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Darıca’dan Bodrum’a!
3.Lig 3.Grup takımı Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Uğur Karakoç, 3.Lig 2. Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor’la anlaşmaya vardı.
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