Darıca’dan Bodrum’a!

3.Lig 3.Grup takımı Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Uğur Karakoç, 3.Lig 2. Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor’la anlaşmaya vardı.

Sarı-Yeşilli takıma sezon başında Bayburt’tan gelen 26 yaşındaki oyuncu, forma giydiği maçlarda inişli-çıkışlı bir performans sergilemişti. Darıca G.B. ile henüz resmi olarak sözleşmesini fesih etmeyen Uğur, prensipte söz kestiği Muğla ekibiyle ön protokol imzaladı. Bodrum grubunda ilk yarıyı 28 puanla 5.sırada tamamladı.