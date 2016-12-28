Darıca'dan Kayseri'ye kupa şoku: 2-1

3.Lig takımı Darıca G.B., Süper Lig takımı Kayseri’yi Darıca’da ağırladı. Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Darıca, rakibini 2-1 yenerken, ağır sahadan zaferle çıktı.

İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI

3.Lig takımı Darıca G.B., Süper Lig takımı Kayseri’yi Darıca’da ağırladı. Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Darıca, rakibini 2-1 yenerken, ağır sahadan zaferle çıktı. Birçok gol pozisyonu kaçıran Darıca farkı da kaçırdı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Darıca, maçın sonlarında bir hayli bunaldı, ama beraberlik golünü yemedi.

SELÇUK VE CAFERCAN ATTI

Darıca böylece Beşiktaş’a 2-1, Bolu ve Kayseri’e deplasmanda aynı skorlarla 3-1 yenildikten sonra, puansız çıktığı maçta Kayserispor’u 2-1 yenerek nem grubu karıştırdı ve hem de umutlandı. İlk üç puanını alan Darıca’nın maçta gollerini Selçuk ve Cafercan attı. Kayseri’nin tek golü ise Anıl’dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk'ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada'dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x)

Yedekler: Veysel Boz, Kerem Kaya, İhsan Uğur Göktaş, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijaılovic xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)

MAÇ SONRASI GÖRÜŞLER AKTARILDI

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir ve Kayserispor Teknik Sorumlusu karşılaşmanın ardından maç hakkında görüşlerini aktardı.

Seçme: "Gönül isterdi ki galip gelelim"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, “Genç oyuncularla kurulu bir ekiple geldik. Ligde forma şansı az bulan oyuncularla geldik buraya. Gönül isterdi ki galip gelelim. Genç arkadaşlarımızın performansını gördük. İkinci yarı ona göre bir değerlendirme yapacağız. Darıca’yı tebrik ediyorum. Liglerinde başarılar diliyorum. Artık önümüzdeki müsabakalarımıza bakacağız” açıklamalarında bulundu.

“Sakat oyuncularımız nedeni ile 2 yedekle çıktık”

Karşılaşma için 2 tane yedek oyuncu getirmesiyle alakalı sorulan soruya Seçme, “Afrika Kupasına giden oyuncularımız var. Son Karabük maçında 3-4 tane oyuncumuz sakatlandı. Sebebi bu” şeklinde cevap verdi.

Zehir: “Futbolcularımız bugün gerçekten kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koydular”

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir, “Muhakkak gruptan çıkma etaplarını bizde yapıyoruz ama içeride oynayacağımız maçtan önce dışarıda Beşiktaş maçımız var ayın 18’inde. Orada alacağımız netice bizim gruptaki durumumuzu belirleyecektir. Futbolcularımız bugün gerçekten kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koydular. Kendi bulunduğumuz lig itibariyle grubun üzerinde bir takımız. Kaliteli oyunculardan kuruluyuz. Hepsinden memnunuz. Sonuna kadar galibiyeti hak ettiler” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş maçı, kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç”

Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zehir, “Beşiktaş maçı bizim için gerçekten bu grupta hem kaderimizi belirleyecek bir maç hem de kulüp tarihimiz açısından önemli bir maç. Deplasmanda ilk defa Beşiktaş’a karşı mücadele edeceğiz. Darıca’da sonuçta 1937’de kurulmuş köklü bir kulüp. Buraları hak ediyor. İnşallah oradan da alnımızın hakkı ile çıkarız” dedi.