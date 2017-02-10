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Darıcalı atletler, Başkan Karabacak’ı ziyaret etti

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Darıcalı atletler, Başkan Karabacak’ı ziyaret etti
Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret etti

Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası’nda üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Başkan Karabacak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Portekiz, İspanya ve son olarak ülkemizde yapılan şampiyonalarda güçlü rakiplerini geride bırakarak üç yıl üst üste ülkemize altın madalya kazandıran sizler, sadece şehrimizin değil, ülkemizin gururu oldunuz. Dördüncü şampiyonluk için gittiğimiz Portekiz’de güçlü rakiplerimizin ardından üçüncü olarak ülkemize bu kez bronz madalya kazandırdık. Bundan sonra gençlerde elde ettiğimiz başarıları, büyük erkeklerde oluşturmayı planladığımız takımımızla da tekrarlamak istiyoruz. Ülke sporuna ve gençlerimize hizmet etmek için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz" dedi.

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