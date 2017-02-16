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Darıcalı karateciler Avrupa Şampiyonası yolunda

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Darıcalı karateciler Avrupa Şampiyonası yolunda
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Karate branşında da Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecileri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Teknik Direktör Adnan Şamdan ile beraber Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan’a gitti. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate şampiyonası 17-19 Şubat tarihlerinde Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak. Şampiyonada Darıca Belediyesi’nin karate branşında önemli transferleri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Milli formayla Türkiye’yi temsil edecekler. Genç sporcular, kategorilerinde Avrupa Şampiyonluğu için birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Türk sporunun parlayan yıldızı, 4 Avrupa Şampiyonluğu ve son dünya şampiyonluğu apoletine sahip Milli Karateci Eray Şamdan, Sofya’da üst üste 5.kez Avrupa Şampiyonluğunu elde ederek kırılması zor bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. 21 Yaşaltı erkekler 60 kilogramda dünyanın bir numarası olan Şamdan, her zamanki gibi kategorisinde iddialı durumda. Ayca Düzgel ve Meryem Mazlum ise 21 Yaş Altı Bayan Kata’da kariyerlerinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkacaklar. Darıca’ya Karate’de ilk Avrupa Şampiyonluğunu getirmeyi hedefleyen sporcuları yalnız bırakmayan Teknik direktör Adnan Şamdan da destek için Sofya’da Millilerle aynı heyecanı yaşayacak.

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