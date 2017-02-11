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Darıca’nın Afyon’da tarihi sınavı!

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Darıca’nın Afyon’da tarihi sınavı!
Dev maç geldi çattı. Afjet Afyonspor’la amansız bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Darıca G.B., yarın 13.30’da lider Afyon’u devirerek puan farkını 1’e indirmek istiyor.

Kritik maçı Ankara bölgesi hakemi Yiğit Peşin yönetecek. Temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto 3. Ligin 22’inci haftasında çok hayati bir mücadeleye çıkıyor. Deplasmanda grup lideri Afjet Afyonspor’un konuğu olacak olan sarı-yeşilliler için bu maç ‘olmak ya da olmamak’ anlamı taşıyor. Ekibimizin şampiyonluk iddiasını perçinlemesi için lider Afjet Afyon’u devirmek mecburiyetinde. Dün sabah Afyon’a giden sarı-yeşili takım, maç saatini Garden Kale Otel’de bekliyor. Sakatlığı süren Cem Tosun ile kırmızı kart cezalısı Sinan Turan bu haftada yok. Kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda olan Darıca G.B.’ye 3 puan dışında hiçbir sonuç yaramayacak. Olası bir puan kaybında Darıca G.B. için şampiyonluk değil play-off hesapları yapılmaya başlanacak. Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı B klasman hakemi Yiğit Peşin yönetecek.

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