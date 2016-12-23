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Darıca'nın sembolü zeytinlikler, imara açıldı!

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Darıca'nın sembolü zeytinlikler, imara açıldı!
CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Darıca’nın sembolü olan zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki imara açılan zeytinlik alanları meclis gündemine taşındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli'nin zeytiniyle meşhur Darıca ilçesinde bulunan zeytinlikler, Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerinin itirazlarına rağmen belediye meclisinde alınan kararla imara açılıyor. AKP yine hukuk dinlemiyor” dedi.

 

“BU İNATTAN VAZGEÇİN”

3573 sayılı Zeytin Koruma Kanunu'na rağmen, zeytinliklerin imara açılarak betonlaşmaya göz yumulduğunu ifade eden Milletvekili Hürriyet, “3573 sayılı Zeytinliği Koruma Kanununda, ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz’ denmesine rağmen, Darıca'nın sembolü olan zeytin ağaçları tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasına devam eden Hürriyet,  “Bu alanın yapılaşmaya açılmasının üst ölçekli plan kararlarına da aykırı olduğu görülüyor. Uygulama imar planı ve dayanağı olan nazım imar planı, kişiye özel, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırıdır. Bu alanlarda zemin etüdü de bulunmamaktadır. Darıca'nın tarihî zeytincilik misyonunu da sona erdirecek olan bu ağaç katliamı bir an önce sona erdirilmelidir. Zeytinlikleri imara açma inadından vazgeçilmelidir. Bakanlığın bu konudaki düşüncelerini de Kocaeli halkı merak etmektedir" dedi.

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