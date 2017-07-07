Darıca’nın stoperi Velimeşe’ye gitti

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele edecek olan ve kadrosunda İzmitli sağ bek Bahtiyar Yıldırım’ı bulunduran Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor geçen sezon Darıca Gençlerbirliği'nde oynayan tecrübeli stoper Selçuk Baştürk ile anlaşmaya vardı

Sarı Yeşilli ekibin en çok süre alan futbolcularından Selçuk geçen sezon 31 lig, 4 de kupa olmak üzere 35 maça çıktı. Uzun yıllar 2. Lig’de de mücadele eden Selçuk kariyerinde tam 342 maçta forma giydi ve 11 de gol attı.