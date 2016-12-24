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Darıca’nın zeytinlikleri meclis gündeminde

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Darıca’nın zeytinlikleri meclis gündeminde
Darıca’da imara açılan zeytinlik alanları Meclis gündemine taşındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca’daki zeytinliklerin, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen belediye meclisinde alınan kararla imara açıldığını, AKP’nin hukuk dinlemeden böyle bir çalışma içine girdiğini dile getirdi.

 

“BU İNATTAN VAZGEÇİN”

Açıklamasında 3573 sayılı Zeytin Koruma Kanunu’nu hatırlatan Hürriyet, “Bu kanunda ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz’ deniyor. Buna rağmen Darıca'nın sembolü olan zeytin ağaçları tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Alanın yapılaşmaya açılması üst ölçekli plan kararlarına, eşitlik ilkesi ve hukuka aykırıdır. Bölge için zemin etüdü de bulunmuyor. Bu ağaç katliamı sona erdirilmelidir. Zeytinlikleri imara açma inadından vazgeçilmelidir” dedi.

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