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Dart şampiyonları belli oldu

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Dart şampiyonları belli oldu
Kandıra Belediyesinin destek verdiği Kandıra Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından Kandıra’da ilk defa organize edilen Okul Sporları Dart İlçe Birinciliği Final Turnuvası, Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda yapıldı.

Finallerin ardından kazanan okullara kupalarını Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken takdim ederek, öğrencilerin başarılarından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

 

ÖĞRENCİLER KUPALARINI BAŞKAN KÖKEN’İN ELİNDEN ALDI

Kandıra Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü ile birlikte organize edilen turnuvada ortaokullarda 12 kız, 12 erkek;  liselerde 5 erkek, 4 kız takımı olmak üzere toplam 116 sporcu yarıştı. Genç erkekler grubunda 1’nciliği Kandıra Anadolu Lisesi elde etti. 2. Akçakoca Anadolu Lisesi, 3. İmam Hatip Anadolu Lisesi, 4. Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu. Lise genç kızlar grubunda ise 1’nciliği Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Mesleki Teknik Anadolu  Lisesi kazanırken, 2. Akçakoca Anadolu Lisesi, 3. Metem Teknik Anadolu Lisesi, 4. İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. Ortaokul düzeyinde, Yıldız Kızlar grubunda, 1’ncilik ipini göğüsleyen Yunus Emre Ortaokulu oldu. 2. Sırada Tasvire Hurşit Ortaokulu, 3. Kefken Ortaokulu, 4.Karaağaç Ortaokulu oldu. Yıldız erkeklerde ise  1’nciliği Yusufça Ortaokulu kazandı. 2. Bağırganlı Ortaokulu, 3.Kefken Ortaokulu ve 4.Ballar Ortaokulu oldu.

 

KÖKEN: GENÇLERİMİZİN YETİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ

Dart birinciliği final turnuvasında dereceye giren okullara kupalarını veren Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. “Kandıramızı spor alanında temsil edecek, bizlerin göğsünü kabartacak olan gençlerimizin yetişmesi için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz” diyen Başkan Köken, “Dart ilçe birinciliği alanında başlanan turnuvalarımız masa tenisi, futsal, voleybol, kros, satranç, futbol, bocce, dart, eğlenceli  atletizm, geleneksel çocuk oyunları yarışmalarıyla dönem boyunca devam edecek. Okullarımıza ve öğrencilerimize destek vermeyi sürdüreceğiz. Geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın sağlıklı ve özgüvenli yetişmesinde sporun büyük payı var. Bu nedenle sporu olmazsa olmaz bir değer olarak görüyor ve gençlerimizin yaşamlarına katmak istiyoruz” dedi.

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