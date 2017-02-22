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Darüşşafaka’dan ücretsiz eğitim fırsatı!

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Darüşşafaka’dan ücretsiz eğitim fırsatı!
Maddi durumu yetersiz olan başarılı çocuklar için üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavı 28 Mayıs Pazar günü yapılacak

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın düzenlediği 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan çocuklar, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçerek ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edebilecek. Selin BECER

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