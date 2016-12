Dayanışma Akademisi’nde dersler sürüyor

KOÜ’den ihraç edilen 19 akademisyen tarafından kurulan dayanışma akademisinin 10’uncu dersinde “Mitolojiden gerçeğe ateşi çalmak, akademinin sınıfsal işlemi” ve “Dayanışma: sınıf kültürünü oluşturan güzergâhlar” adlı dersler yapıldı

Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)’den ihraç edilen 19 akademisyenin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) derslerini vermeye devam ediyor. Eğitim Sen Şube binasında devam eden 10’uncu derste, “Dayanışma: sınıf kültürünü oluşturan güzergâhlar” ve “Mitolojiden gerçeğe ateşi çalmak, akademinin sınıfsal işlemi” konuları işlendi. Araştırma Görevlisi Ömer Furkan Özdemir mitoloji bilim tarihi ve insanlık tarihine dair bilgiler verdi. Özdemir akademinin sınıf mücadelesi açısından nerede bulunduğunu anlatırken Doç. Dr. Aslı Kayhan ise dayanışmanın işçiler için önemine, ne şekillerde kurulabileceğine ve işçi sınıfının temel dinamikleri üzerine anlatımda bulundu.

GÜCÜN KAYNAĞI KEŞFEDİLMELİ

Araştırma Görevlisi Ömer Furkan Özdemir Mitolojiden Gerçeğe Ateşi Çalmak “Akademinin Sınıfsal İşlemi adlı dersi işledi. Özdemir güçlü olanın gücünün kaynağının keşfedilmedikçe gücün alt edilemeyeceğini belirterek ateşi çalmak kavramının bizleri Prometheus söylencesine götürdüğünü söyledi. Prometheus’un bilgiyi egemen güçlerin tekelinden çıkarıp insana verdiği için büyük bir suç işlediğini vurgulayan Özdemir,” Ateşi çalmanın kökeni buradan geliyor. Prometheus egemenlerden ateşi, yani bilgiyi çalıyor ve insana veriyor” dedi.

“ATEŞİ ÇALANLAR HER ZAMAN OLMUŞTUR”

Her dönemde egemen sınıfların bilimi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediklerini ifade eden Özdemir,” Eğitim alanı da sınıf mücadelesi alanıdır. Ateşi çalmak meselesi tarihin her döneminde olmuştur. Her dönemde ateşi çalanlar ve bilgiyi bilgiden yoksun olanlara ulaştırma çabasında olmuşlardır” dedi. Özdemir eğitim alanında bilgiyi çalan varsa bunun ilerletici bir rol olduğunu belirtti.

DAYANIŞMA KAVRAMI ZARARA UĞRADI

Araştırma Görevlisi Ömer Furkan Özdemir’in ardından Doç. Dr. Aslı Kayhan Dayanışma: Sınıf Kültürünü Oluşturan Güzergahlar adlı dersi anlattı. Kayhan derste toplumsal çatışma ve dayanışma hattında alternatif bir iletişim modeline doğru isimli çalışmasından örnekler vererek dayanışma kavramını ve gözlemlerini paylaştı. Kayhan 590’a yakın imalat sanayii işçisiyle görüştüklerini ve bunların 470’inin erkek, sadece 120’sinin kadın olduğunu söyledi. Kayhan konuşmasının devamında,” Dayanışma kapitalist üretimin ardından politik olarak gelişmiştir fakat 2000’li yıllarda dayanışma kavramı zarara uğradı” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK