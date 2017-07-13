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DEAŞ'lıların "Gülerek" gelmesi dikkat çekti

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DEAŞ'lıların "Gülerek" gelmesi dikkat çekti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığında olan ve düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi ve gözaltına alınan 14 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığında olan ve düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi ve gözaltına alınan 14 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor. Gözaltında bulunan 4 kişinin sağlık kontrolü için getirildikleri sırada kameralara gülmesi dikkat çekti.

 

KOCAELİ'DEKİ OPERASYONDA YAKALANDILA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından iki yıldır takip edilen DEAŞ üyesi O.K., CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne 38 UU 962 plakalı panelvan tipi araç ile saldırı girişimindeyken Kocaeli'de düzenlenen operasyonla araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda AK Parti bayrakları ile şapkalarının da bulunması büyük dikkat çekmişti. Yapılan incelemelerde O.K.'nın saldırı talimatını Suriye'den aldığı, aracı ileri geri sürerek insanları ezmesinin emredildiği, öldüğü takdirde cennete gideceğinin söylendiği ortaya çıkmıştı.

 

15 KİŞİDEN 4'Ü DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Operasyon sonrasında Kayseri'de de O.K.'nın eşi A.K. ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlıların sayısı 15'e çıkmıştı. Gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü bugün doktor kontrolünden geçirildi. Zanlılar Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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