Değirmenderespor uzatmada güldü 2-1

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU
90 dakika boyunca heyecanın eksik olmadığı maç, ilginç anlara sahne oldu. İlk yarının son anlarında Değirmenderespor’un başarılı kanat oyuncusu Abdullah attığı golle takımını öne geçirdi. Bitime 4 dakika kala karşılık Osman’dan geldi. Maç bu skorla tamamlanacak derken, Harun Turgut İşeri sahneye çıktı ve 90+4. dakikada attığı golle Değirmendere’ye 3 puanı getirdi. Maç sonunda Değirmendereli futbolcular soyunma odasında galibiyet sevincini teknik heyetle birlikte kutladı.
DİLOVASI YÖNETİMİ TAM KADRO
Değirmendere Stadı’nda oynanan maçı Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç, Başkan Yardımcısı Adnan Sak, yöneticileri Güler Sak, Bekir Kılavlı, Servet Ataş ile bir çok alt yapı antrenörü izledi. Değirmenderespor Başkanı Severcan Kara Antalya’da olduğu için maçı izleyemedi. Öte yandan Karamürsel’de balcılık yapan Adem Yamak, her sene bir çok takıma bal ikram ederken, önceki gün Değirmendere Stadı’na gelerek her iki takıma da petek bal ikram ederek, Değirmenderespor ile Dilovası takımlarına başarı diledi. N Ahmet AKAY
DEĞİRMENDERESPOR: 2
DİLOVASI BLD: 1
STAT: Değirmendere
HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Mehmet Ali Vardar ***
DEĞİRMENDERESPOR: Fatih ***, Haşmet ***, Ahmetcan ***, Eray ***, Hasan ***, Abdullah ***, Ali Rıza ***, Kamil ***, Hamza ***, Turgut ***(DK.90+4 Ramazan ?), Furkan *** (DK.75 Murat *)
DİLOVASI BLD: Semih **, Gürsel **, Anıl ***, Sefa **, Birkan **, Metin ** (DK.53 İsmail **), Muhammet Çakır **, Okan ** (DK.70 Gürkan *), Şenol ** (DK.62 Emrah *), Mehmet **, Osman ***
GOLLER: Abdullah Dk.44, Turgut Dk,90+4 (Değirmenderespor), Osman Dk.86 (Dilovası BLD)
KARTEPE SUADİYESPOR: 2
KANDIRA GB BLD: 2
STAT: Cephanelik
HAKEMLER: Recep Kaval ***, Umur Kasap ***, Volkan Aydın ***
KARTEPE SUADİYESPOR: Yusuf **, Cihan ***, Bedirhan ***, Selman ***, Barış ** (Dk 46 Coşkun **), Volkan ***, Aykut ***, Gencer *** (Dk 70 Muhammet ***) Çağatay *** (Dk 81 Mithatcan **), Sedat ****, Cenk **
KANDIRA GB BLD: Ahmet ***, Samet **, Ramazan ***, Berk ***, Özcan ***, Batuhan ***, Ozan ** (Dk 61 Berkay **), Bedirhan ***, Cenk ** (Dk 35 Yunus ** (Dk 75 Serkan **), Sezer ***, Alper **
GOLLER: Bedirhan Dk 14 (PNT) (Kandıra), Sedat Dk 61, Muhammet Dk 85, Sezer Dk 89
TAVŞANCILSPOR: 0
GEBZE SULTANORHAN: 2
STAT: Tavşancıl Salih Gün
HAKEMLER: Selim Akman s***, Soner Türkmen ***, Gökmen Ortak ***
TAVŞANCILSPOR: Samet **, Tahsin ***, Hasan **, Sefa ***, Şahincan ***, Şahin Erkan ****, Celal ** (Dk 46 Oğuz **), Enis ** (Dk 76 Serdar **), Kerim **, Oğuzhan **, Adem ** (Dk 61 B Oğuzhan **)
GEBZE SULTANORHAN: Şahin ***, Murat ***, Ahmet ***, Hamdi ***, İlker ***, Feyyaz ***, Erhan *** (Dk 79 Furkan **), Emrullah **** (Dk 84 Ömer **), Furkan Şahin ** 70 Furkan Yazar **(), Mustafa ***, Hakan ***
GOLLER: Emrullah Dk 11ve 55 (PNT)
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.Sultan Orhanspor 1 1 0 0 2 0 3
2.Değirmendere 1 1 0 0 2 1 3
3.İlimtepe FK 1 0 1 0 2 2 1
4.Kandıra GB 1 0 1 0 2 2 1
5.Derince Sırrıpaşa 1 0 1 0 0 0 1
6.1937 Sekaspor 1 0 1 0 0 0 1
7.Suadiye 1 0 1 0 2 2 1
8.Kartepe BLD 1 0 1 0 2 2 1
9. Başiskele BLD 0 0 0 0 0 0 0
10.Dilovası BLD 1 0 0 1 1 2 0
11.Tavşancılspor 1 0 0 1 0 2 0
1.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
1937 Sekaspor-Derince Sırrıpaşa: 0-0
Kartepe BLD-İlimtepe FK: 2-2
Suadiyespor-Kandıra GB: 2-2
Değirmenderespor-Dilovası BLD: 2-1
Tavşancılspor- Sultan Orhanspor: 0-2
Başiskele BLD (BAY)
2.HAFTA PROGRAM
İlimtepe FK-Değirmenderespor
Sultahn Orhan-Başiskele BLD
Derince Sırrıpaşa-Tavşancılspor
Kandıra BLD-Kocaeli 1937 Seka
Dilovası BLD-Kartepe Suadiye
Kartepe BLD (BAY)