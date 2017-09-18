Değirmenderespor uzatmada güldü 2-1

Süper Amatör Lig B Grubu’nda haftanın dikkat çeken maçı Değirmendere’de oynandı. Değirmenderespor ile Dilovası Belediyespor arasında oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Değirmenderespor 2-1 kazandı

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

90 dakika boyunca heyecanın eksik olmadığı maç, ilginç anlara sahne oldu. İlk yarının son anlarında Değirmenderespor’un başarılı kanat oyuncusu Abdullah attığı golle takımını öne geçirdi. Bitime 4 dakika kala karşılık Osman’dan geldi. Maç bu skorla tamamlanacak derken, Harun Turgut İşeri sahneye çıktı ve 90+4. dakikada attığı golle Değirmendere’ye 3 puanı getirdi. Maç sonunda Değirmendereli futbolcular soyunma odasında galibiyet sevincini teknik heyetle birlikte kutladı.

DİLOVASI YÖNETİMİ TAM KADRO

Değirmendere Stadı’nda oynanan maçı Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç, Başkan Yardımcısı Adnan Sak, yöneticileri Güler Sak, Bekir Kılavlı, Servet Ataş ile bir çok alt yapı antrenörü izledi. Değirmenderespor Başkanı Severcan Kara Antalya’da olduğu için maçı izleyemedi. Öte yandan Karamürsel’de balcılık yapan Adem Yamak, her sene bir çok takıma bal ikram ederken, önceki gün Değirmendere Stadı’na gelerek her iki takıma da petek bal ikram ederek, Değirmenderespor ile Dilovası takımlarına başarı diledi. N Ahmet AKAY

DEĞİRMENDERESPOR: 2

DİLOVASI BLD: 1

STAT: Değirmendere

HAKEMLER: Serkan Yılmaz ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Mehmet Ali Vardar ***

DEĞİRMENDERESPOR: Fatih ***, Haşmet ***, Ahmetcan ***, Eray ***, Hasan ***, Abdullah ***, Ali Rıza ***, Kamil ***, Hamza ***, Turgut ***(DK.90+4 Ramazan ?), Furkan *** (DK.75 Murat *)

DİLOVASI BLD: Semih **, Gürsel **, Anıl ***, Sefa **, Birkan **, Metin ** (DK.53 İsmail **), Muhammet Çakır **, Okan ** (DK.70 Gürkan *), Şenol ** (DK.62 Emrah *), Mehmet **, Osman ***

GOLLER: Abdullah Dk.44, Turgut Dk,90+4 (Değirmenderespor), Osman Dk.86 (Dilovası BLD)

KARTEPE SUADİYESPOR: 2

KANDIRA GB BLD: 2

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Umur Kasap ***, Volkan Aydın ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Yusuf **, Cihan ***, Bedirhan ***, Selman ***, Barış ** (Dk 46 Coşkun **), Volkan ***, Aykut ***, Gencer *** (Dk 70 Muhammet ***) Çağatay *** (Dk 81 Mithatcan **), Sedat ****, Cenk **

KANDIRA GB BLD: Ahmet ***, Samet **, Ramazan ***, Berk ***, Özcan ***, Batuhan ***, Ozan ** (Dk 61 Berkay **), Bedirhan ***, Cenk ** (Dk 35 Yunus ** (Dk 75 Serkan **), Sezer ***, Alper **

GOLLER: Bedirhan Dk 14 (PNT) (Kandıra), Sedat Dk 61, Muhammet Dk 85, Sezer Dk 89

TAVŞANCILSPOR: 0

GEBZE SULTANORHAN: 2

STAT: Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Selim Akman s***, Soner Türkmen ***, Gökmen Ortak ***

TAVŞANCILSPOR: Samet **, Tahsin ***, Hasan **, Sefa ***, Şahincan ***, Şahin Erkan ****, Celal ** (Dk 46 Oğuz **), Enis ** (Dk 76 Serdar **), Kerim **, Oğuzhan **, Adem ** (Dk 61 B Oğuzhan **)

GEBZE SULTANORHAN: Şahin ***, Murat ***, Ahmet ***, Hamdi ***, İlker ***, Feyyaz ***, Erhan *** (Dk 79 Furkan **), Emrullah **** (Dk 84 Ömer **), Furkan Şahin ** 70 Furkan Yazar **(), Mustafa ***, Hakan ***

GOLLER: Emrullah Dk 11ve 55 (PNT)

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Sultan Orhanspor 1 1 0 0 2 0 3

2.Değirmendere 1 1 0 0 2 1 3

3.İlimtepe FK 1 0 1 0 2 2 1

4.Kandıra GB 1 0 1 0 2 2 1

5.Derince Sırrıpaşa 1 0 1 0 0 0 1

6.1937 Sekaspor 1 0 1 0 0 0 1

7.Suadiye 1 0 1 0 2 2 1

8.Kartepe BLD 1 0 1 0 2 2 1

9. Başiskele BLD 0 0 0 0 0 0 0

10.Dilovası BLD 1 0 0 1 1 2 0

11.Tavşancılspor 1 0 0 1 0 2 0

1.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

1937 Sekaspor-Derince Sırrıpaşa: 0-0

Kartepe BLD-İlimtepe FK: 2-2

Suadiyespor-Kandıra GB: 2-2

Değirmenderespor-Dilovası BLD: 2-1

Tavşancılspor- Sultan Orhanspor: 0-2

Başiskele BLD (BAY)

2.HAFTA PROGRAM

İlimtepe FK-Değirmenderespor

Sultahn Orhan-Başiskele BLD

Derince Sırrıpaşa-Tavşancılspor

Kandıra BLD-Kocaeli 1937 Seka

Dilovası BLD-Kartepe Suadiye

Kartepe BLD (BAY)