Demet Akalın coşturdu

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri Demet Akalın ile sona erdi

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri önceki akşam Demet Akalın ile taçlandırıldı. 1-2 ve 3 Temmuz’da düzenlenen etkinlerin son gününde sahne alan Gölcüklü sanatçı Demet Akalın muhteşem performansı ile Karamürsel halkına unutulmaz anlar yaşatarak hemşerilerinin gönlünde tekrar taht kurmayı başardı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, popüler şarkılarının yanı sıra duygusal şarkıları ile de Karamürsel halkının kalbine dokundu. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ünlü şarkıcı Demet Akalın’a Karamürselli vatandaşların coşkusuna ortak olduğu için teşekkür ederek, “Bu önemli ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak neşemize neşe katan, gecemizi güzelleştiren başta Demet Hanım olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.​