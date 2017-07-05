  • BIST 100.947
  • Altın 140,854
  • Dolar 3,5919
  • Euro 4,0679
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 23 °C

Demet Akalın coşturdu

»
Demet Akalın coşturdu
Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri Demet Akalın ile sona erdi

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri önceki akşam Demet Akalın ile taçlandırıldı. 1-2 ve 3 Temmuz’da düzenlenen etkinlerin son gününde sahne alan Gölcüklü sanatçı Demet Akalın muhteşem performansı ile Karamürsel halkına unutulmaz anlar yaşatarak hemşerilerinin gönlünde tekrar taht kurmayı başardı.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, popüler şarkılarının yanı sıra duygusal şarkıları ile de Karamürsel halkının kalbine dokundu. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ünlü şarkıcı Demet Akalın’a Karamürselli vatandaşların coşkusuna ortak olduğu için teşekkür ederek, “Bu önemli ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak neşemize neşe katan, gecemizi güzelleştiren başta Demet Hanım olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.​

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kübra ve Numan evlilik yolunda ilk adımı attı03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:44
  • Karamürsel'de Yusuf Güney rüzgarı03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:35
  • Eşinden doğum günü sürprizi02 Temmuz 2017 Pazar 12:33
  • CHP’li Ehlinaz Torun evlendi02 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Adalet Yürüyüşü’nde “Evet” diyecekler01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:42
  • Büyük aile yemeğine dev katılım01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
  • Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:17
  • Uras sünnet oldu29 Haziran 2017 Perşembe 12:13
  • Doruk'a güzel kutlama29 Haziran 2017 Perşembe 12:09
  • Murat Boz, İzmit'i salladı!29 Haziran 2017 Perşembe 02:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim