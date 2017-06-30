Darıca İlçesi'nde demir yüklü TIR virajda devrildi.

Rulo halindeki inşaat demirleri dorseden dökülürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kaza, Darıca Bayramoğlu sapağı mevkiinde meydana geldi. Hasan Ay idaresindeki 59 TZ 443 plakalı TIR viraja hızlı girince kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan rulo halindeki inşaat demirleri döküldü. Hasan Ay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hasan Ay olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin hastaneye götürmek istemesini kabul etmedi. Yolda ulaşım kontrollü sağlandı. TIR çekici ile yoldan kaldırılırken, demirler vinçle yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.