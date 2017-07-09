Demirel gibi!

Serhan 2 kez gitti 3’üncüye geliyor.

Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için, 4 kere gitti 5 kere geldi sözü, futbolda Darıca’da benzerini buluyor. Forvet transferinde rotayı Serhan Yılmaz’a çeviren 3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, büyük bir olasılıkla genç oyuncuyu yeniden renklerine bağlayacak. Gaziantepspor’un malı olan ve daha önce iki kez kiralık olarak Darıca’ya transferi gerçekleşen Serhat’ın bonservisiyle birlikte alınması bekleniyor. Gaziantepspor’daki durumunun netleşmesini bekleyen Serhan’ın 3’üncü kez Darıca’ya gelmeye sıcak baktığı ve bunu Başkan Mustafa Öztürk’e telefonla ilettiği öğrenildi. Başkan Öztürk ise, “Biz Serhan’ı, Serhan da bizi tanıyor. Bu transfer olabilir” diye konuştu.