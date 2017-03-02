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Demirer: Eski dostlar değil eskimeyen dostluklar

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Demirer: Eski dostlar değil eskimeyen dostluklar
TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Ustalarla Nostalji Gecesi’ne katılan tüm konuklara teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi:

Amacımız değerli antrenörlerimizi, spor adamlarımızı, dostlarımızı bir araya getirip sohbet etmek, aramızdan ayrılan teknik adamlarımızı anmak ve hiçbir zaman eskimeyecek olan dostluklarımızı pekiştirmektir. Davetinize katılarak bizleri onurlandıran, mazeret bildirip katılamayan tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum.

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