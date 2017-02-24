Demirspor’dan savunmaya taze kan

Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonun şampiyonu olan Demirspor, kadrosuna değerli bir ismi kattı.

2 sezondur Körfez Belediyesi HerekeYıldızspor’un savunmasında forma giyen ve takımın en istikrarlı futbolcusu olanstoper Mustafa Çelik, Demirspor’a uzun uğraşlar sonucu transfer oldu. 1992 doğumlu futbolcu bu sezon Hereke forması ile 13 maça çıktı ve 2 de gole imzasını attı.