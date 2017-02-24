2 sezondur Körfez Belediyesi HerekeYıldızspor’un savunmasında forma giyen ve takımın en istikrarlı futbolcusu olanstoper Mustafa Çelik, Demirspor’a uzun uğraşlar sonucu transfer oldu. 1992 doğumlu futbolcu bu sezon Hereke forması ile 13 maça çıktı ve 2 de gole imzasını attı.
- BIST 89.200
- Altın 143,871
- Dolar 3,5657
- Euro 3,7771
- Kocaeli : 1 °C
- İstanbul : 10 °C
- Sakarya : 1 °C
- İsmail Ejderoğlu, Nusretiye’de
- Demirspor’dan savunmaya taze kan
- Kocaeli'de çekilen "Payitaht Abdülhamid" bu akşam başlıyor
- 2 milyar 118 milyonluk destek ödemesi için saat verdi!
- Başkan İsmail Baran ameliyat oldu
- Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer etti
- Kandıra’nın gururu oldular ama kimse bilmiyor!
- Dolar haftanın son iş gününde ne durumda?
- Alırken bunları gözden kaçırmayın!
- Batman ve Kocaeli'de terör operasyonu!
- Refah düzeyi en yüksek 25 ülke
- AKP Körfez’de gündem eğitim
- 80 milyona E-Devlet müjdesi!
- Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımından büyük başarı
- Yıldız kızlar seriye bağladı
Demirspor’dan savunmaya taze kan
Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonun şampiyonu olan Demirspor, kadrosuna değerli bir ismi kattı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsmail Ejderoğlu, Nusretiye’deSüper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezon şampiyonluğunu elde eden Nusretiyespor transfer döneminin bitimine 1 gün kala önemli bir takviye yaptı.
Demirspor’dan savunmaya taze kanSüper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonun şampiyonu olan Demirspor, kadrosuna değerli bir ismi kattı.
Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer ettiSüper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off’a kalmak isteyen Doğantepespor, ilimiz amatörünün en etkili orta saha oyuncularından Orhan Şenmemiş’i transfer etti.
Kandıra’nın gururu oldular ama kimse bilmiyor!Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor, bu sezonun ayakta alkışlanacak takımları arasında yer aldı
Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımından büyük başarıYalova'da gerçekleştirilen "Okullar arası Voleybol Yıldız Erkekler" müsabakalarında Tekirdağ Voleybol Yıldız Erkek Takımı, 3’te 3 yaparak bir üst tura yükselmeyi başardı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
- İşte 2017'nin merakla beklenen akıllı telefonları
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim