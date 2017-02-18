  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 11 °C

Demirtaş: Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız

»
Demirtaş: Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız
İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır ve Başkan Yardımcılarını haftalık yönetim kurulu toplantılarında konuk eden Aysel Demirtaş, “Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız” dedi

Geçtiğimiz haftalarda AKP İzmit İlçe Kadın Kollarının kendilerine gerçekleştirdiği ziyaret üzerine iade-i ziyarette bulunan AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır, Aysel Demirtaş önderliğinde gerçekleştirilen, kadın kolları haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. Her zaman işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza atan kadın ve gençlik kolları yöneticileri ortak yürüttükleri projeleri masaya yatırırken, referandum çalışmaları hakkında da istişarelerde bulundu.

 

“BAŞARININ SEBEBİ BİRLİĞİMİZ”

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, Başkan Bozkır ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Demirtaş, gençlik kolları ile uyumlu çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizerek, “Birlik ve beraberliğin, uyumlu çalışmaların olduğu yerde her zaman daha fazla başarı olur. Bizim başarımızın sebebi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdır” dedi.

 

“ÜLKEMİZ ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLİ”

Başkan Demirtaş açıklamalarının devamında, referandum sürecine dikkat çekerek, “Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Dört bir yanı ateş çemberiyle çevrili ülkemizin her anlamda güçlü olması gerekiyor. Bunun için de en gerekli unsur siyasi istikrar. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, son derece etkin bir yönetim modeli oluşacak” ifadelerine yer verdi.

 

“DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Kadın Kolları ile ortak projelerini başarılı bir işbirliği içerisinde sürdürdüklerini söyleyen Volkan Bozkır da, “Referandum dolayısıyla gençlik kolları olarak üstümüze düşecek olan bütün görevleri hakkıyla yerine getireceğiz. Seçim süreci boyunca meydanlarda olacağız ve her bir gencimize anayasayı ve sistemi anlatacağız. Bu referandum süresince ülkemizin geleceğe daha sağlam adımlarla gidebilmesi, yarınların refah ve huzurla geçebilmesi için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • CHP'nin referandum kuruluna 6 isim18 Şubat 2017 Cumartesi 08:28
  • İşsizlik sorununu “çözüyor gibi” yapmak17 Şubat 2017 Cuma 17:10
  • Sefa Sirmen: İktidar intikam duygusu içerisinde17 Şubat 2017 Cuma 14:36
  • CHP Derince yol haritasını belirledi17 Şubat 2017 Cuma 11:37
  • Bahçeli'den teşkilatlara referandum talimatı17 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • AKP ve CHP, Hacivat-Karagöz kavgası mı yapıyor?16 Şubat 2017 Perşembe 17:00
  • Kültür Tepesi, bu haliyle “yamalı bohça” gibi16 Şubat 2017 Perşembe 17:00
  • Kadın nasıl dövülür?16 Şubat 2017 Perşembe 14:41
  • Büyük Birlik Partisi’nde şimdilik 2 başkan adayı var16 Şubat 2017 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim