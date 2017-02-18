İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır ve Başkan Yardımcılarını haftalık yönetim kurulu toplantılarında konuk eden Aysel Demirtaş, “Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız” dedi

Geçtiğimiz haftalarda AKP İzmit İlçe Kadın Kollarının kendilerine gerçekleştirdiği ziyaret üzerine iade-i ziyarette bulunan AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır, Aysel Demirtaş önderliğinde gerçekleştirilen, kadın kolları haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. Her zaman işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza atan kadın ve gençlik kolları yöneticileri ortak yürüttükleri projeleri masaya yatırırken, referandum çalışmaları hakkında da istişarelerde bulundu.

“BAŞARININ SEBEBİ BİRLİĞİMİZ”

İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, Başkan Bozkır ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Demirtaş, gençlik kolları ile uyumlu çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizerek, “Birlik ve beraberliğin, uyumlu çalışmaların olduğu yerde her zaman daha fazla başarı olur. Bizim başarımızın sebebi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdır” dedi.

“ÜLKEMİZ ATEŞ ÇEMBERİYLE ÇEVRİLİ”

Başkan Demirtaş açıklamalarının devamında, referandum sürecine dikkat çekerek, “Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Dört bir yanı ateş çemberiyle çevrili ülkemizin her anlamda güçlü olması gerekiyor. Bunun için de en gerekli unsur siyasi istikrar. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, son derece etkin bir yönetim modeli oluşacak” ifadelerine yer verdi.

“DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Kadın Kolları ile ortak projelerini başarılı bir işbirliği içerisinde sürdürdüklerini söyleyen Volkan Bozkır da, “Referandum dolayısıyla gençlik kolları olarak üstümüze düşecek olan bütün görevleri hakkıyla yerine getireceğiz. Seçim süreci boyunca meydanlarda olacağız ve her bir gencimize anayasayı ve sistemi anlatacağız. Bu referandum süresince ülkemizin geleceğe daha sağlam adımlarla gidebilmesi, yarınların refah ve huzurla geçebilmesi için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.