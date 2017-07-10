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Demokrasi şehidi muhtar için İzmit’te park

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Demokrasi şehidi muhtar için İzmit’te park
İzmit Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen İstanbul Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Setbaşı’nın adına park yapıldı

Orhan Mahallesi’nde yaptırılan ve şehit muhtarın adını taşıyan parkın açılışı bugün saat 12.30’da yapılacak. Bağçeşme Sokak ile Şeref Sokak arasında kalan 2 bin 500 metrekarelik alanda yaptırılan parkın açılışı için tören düzenlenecek.

 

BAŞBAKAN’IN AKRABASI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Acıbadem Mahallesi’nde demokrasiye sahip çıkarken FETÖ’cü yüzbaşı Mehmet Karabekir tarafından şehit edilen 2 çocuk babası muhtar Mete Sertbaş’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın da akrabası olduğu kaydedildi. Demokrasi şehidi muhtarın adını taşıyacak parkın yaklaşık 350 bin liraya mal olduğu ve parkta bin metrekarelik yeşil alan, kamelyalar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitnes alanı, 3 adet bitki takı, çardak ve oturma alanları bulunuyor.

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