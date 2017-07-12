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Demokrasi Şehitleri, 15 Temmuz’da açılışlarla anılacak

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Demokrasi Şehitleri, 15 Temmuz’da açılışlarla anılacak
15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini unutmamak ve unutturmamak adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı bu dönemde yapılacak

Uluslararası platformlarda önemli çalışmalara imza atan Türkiye’nin ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından Cumhuriyet Parkı’nda yapılan Demokrasi Anıtı, yarın saat 11.30’da açılacak.

 

15 ŞEHİTLER ANIT PARKI

Anıt, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın sacdan oluşuyor. 15 sütunun üzerinde bulunan insan figürlerinin üzerinde ay yıldızımız yer alıyor. Başkan Doğan, bölgeye giderek anıtın son durumunu inceledi. Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaklaşık bin 875 metrekarelik bir alanda yaptırılan anıt parkın açılışı da aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

 

15 TEMMUZ ANLATILIYOR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda şehitlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler yer alıyor. Anıtpark’ta, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan, dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi,  görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

 

“UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini hiçbir zaman asla unutmayacaklarını söyleyen Başkan Doğan, “15 Temmuz’da FETÖ şebekesi, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, insanımıza kast etti. Ancak Türk milleti her zaman olduğu gibi bu hainlere karşı yine gücünü göstererek, hem hain şebekeye, hem de tüm dünyaya gereken cevabı verdi. O gecede şehitler ve gazilerimiz oldu. 15 Temmuz’u unutmamak, oradaki ruhu yaşatmak için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza anıt parkımızda 15 Temmuz destanlarını anlatacağız” dedi.

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