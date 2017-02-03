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Deniz Feneri, giyim mağazası açtı

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Deniz Feneri, giyim mağazası açtı
Deniz feneri Kocaeli temsilciliği tarafından giyim mağazası açılışı yapıldı. Mağazada ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim malzemesi dağıtılacak.

Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak, No: 11 Türksoy AVM adresinde açılan giyim mağazasının açılış törenine Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Deniz Feneri Derneği Başkan Yardımcıları Turan Yalçın, Turgut Durmuş, Cemil Keskin, Genel sekreter Coşkun yıldız, Genel Müdür Ali Karayılan, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, Deniz Feneri Kocaeli temsilcisi Muhammet Çiftçi, Memur-Sen Adına Kocaeli Basın Başkanı Mustafa Ulusoy ve İHH’den Mustafa Tekoğlu katılım gösterdi. Serkan BORLAK

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