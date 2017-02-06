Deniz Teğmen, FETÖ’den hakim karşısında

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Teğmen Kazım Çalım hâkim karşısına çıktı

Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Deniz Teğmen Kazım Çalım örgütün haberleşme programı Bylock’u kullanmadığı iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi. Çalım mahkeme heyetine verdiği ifadede, ”Suçlamaları kabul etmiyorum. Mesleğimi onuru ile şerefi ile yapmış bir askerim. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar’ın emir subayı idim. Bu görevi yapmış olmamdan ötürü burada olduğumu düşünüyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Çalım için KOM Şube Müdürlüğünden Bylock raporu istenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mart 2017 tarihine erteledi.