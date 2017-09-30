Deniz ulaşımında %50 İNDİRİM!

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren yolcu vapur ve motorlarında 2 Ekim’den itibaren kış tarifesine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde 4 farklı hatta faaliyet gösteren yolcu vapuru ve yolcu motoru sefer saatlerinde kış şartlarına uygun düzenleme yapıldı. 2017-2018 kış tarifesi uygulamasına 02 Ekim 2017 Pazartesi günü geçilecek.

AKTARMALARDA %50 İNDİRİM DEVAM EDECEK

18 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulamaya giren %50 aktarma indirimine devam edilecek. İzmitlileri 1 Mart Vapur İskelesi ile buluşturan 12 No’lu ring hattı kullanan vatandaşlarımız hem iskeleye direkt ulaşımdan, hem de %50 aktarma indiriminden faydalanmaya devam edecek.

İNDİRİM TÜM İLÇELERDE

Yine uygulamayla İzmit Körfezi’ne iskelesi bulunan ilçelerdeki 190, 500, 550, 720 ve 730 No’lu hatları kullanarak deniz ulaşımından faydalanan vatandaşlarımız da %50 aktarma indiriminden yararlanacak.