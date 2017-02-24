DenizBank 2016 yılı karını açıkladı

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, "Bankamızın konsolide aktifleri 2016'nın sonunda yüzde 20 artarak 136 milyar TL'ye, net kârı ise 1.4 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

DenizBank DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, 2016 yılı rakamlarını yazılı olarak açıkladı. Ateş, konsolide bazda; mevduatını yüzde 27'lik artış ile 90,6 milyar TL'ye, toplam kredilerini yüzde 21'lik artış ile 123,8 milyar TL'ye, müşteri sayısını ise 2015'in aynı dönemine kıyasla 1,2 milyon kişi artırarak, 10,3 milyon kişiye çıkardığını kaydetti. Ateş, Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'lere desteklerini önceki yıllarda olduğu gibi 2016'da da artırarak sürdürdüklerinin altını çizdi. 1,4 milyon KOBİ'ye doğrudan sağladıkları finansal destekle, son üç yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini belirten Hakan Ateş, toplam kredileri içerisinde yüzde 21'lik paya sahip KOBİ'lere yaptıkları her türlü yatırımın Türkiye ekonomisinin geleceğine hizmet ettiğine inandığını belirtti.

DENİZBANK YATIRIMCININ YANINDA

Turizmin gelişimine de büyük önem atfettiklerini belirten Ateş, sektörün yaşadığı zorlukları aşabilmesi adına tüm kaynakları ile yatırımcıların yanında yer aldıklarını belirtti. 2016 yılsonu itibarıyla turizme aktarılan kredi tutarının 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Ateş şöyle konuştu: "Rus hissedarımız Sberbank'tan da aldığımız güç sayesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti artıracak her türlü girişime öncülük etmeyi milli görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda Sberbank, Türkiye ve Rusya Merkez Bankaları işbirliğiyle, ülkelerimiz arasındaki dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik bir sistemi uygulamaya koymak üzere çalışıyoruz. Turizm sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayacak bu proje kapsamında Rus turistler Türkiye'de rubleyle ödeme yapabilecekler".