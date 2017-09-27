Denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu!

Balık tutmak için açıldığı tekne alabora olan ve denizde kaybolan Yılmaz Balcı’nın cansız bedeni bulundu.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Karamürsel’de meydana gelmişti. Balığa çıkan 3 arkadaşın içinde bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir sebepten alabora oldu. Alabora olan tekneyi görenler hemen yardım için yanlarına gitti. Teknede bulunan 2 kişi denizden çıkarılırken 48 yaşındaki Yılmaz Balcı ise denizde kayboldu. Yılmaz Balcı’yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Günler süren çalışma sonucunda Balcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan Yılmaz Balcı’nın cesedi morga kaldırıldı.





