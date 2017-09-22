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Denizden kurtarılan 16 kişi daha kıyıya getirildi

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Denizden kurtarılan 16 kişi daha kıyıya getirildi
Kandıra'da Karadeniz açıklarında batan mülteci teknesinden kurtarılan 16 kişi kıyıya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'i kullanarak Romanya'ya gitmek isteyen ve çoğunluğunu Irak vatandaşlarının oluşturduğu mülteci teknesi, Kefken'e 60 mil uzakta battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Donanma Komutanlığı tekneleri sevk edildi. Bir helikopter ile ticari gemiler de kurtarma çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinde denizden kurtarılan bir grup kıyıya getirilirken, kurtarılan 16 kişi daha kıyıya getirildi. Kefken Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına getirilen mültecilerin ilk tedavileri kurulan çadırda yapıldı. Mülteciler daha sonra ambulanslar ile Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü.

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