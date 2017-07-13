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Denizli Mazı Orman Ürünleri Yıldız Entegre Tesisleri’nde

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Denizli Mazı Orman Ürünleri Yıldız Entegre Tesisleri’nde
Denizli Mazı Orman Ürünleri firması, Yıldız Entegre’yi Kartepe tesislerinde ziyaret etti. Yıldız Entegre yetkilileri, Denizli ekibine üretim süreci hakkında bilgi verdi

Ahşap ve orman ürünleri alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Yıldız Entegre, Denizli Mazı Orman Ürünleri firma yetkilileri, alt bayileri, oda başkanları ve dekorasyon firmaları yetkililerini Kartepe tesislerinde ağırladı. Kartepe tesisinde üretim hatlarını gezerek, misafirlerine tesis hakkında bilgi veren Yıldız Entegre ekibi, ziyaret esnasında tam kadro yer aldı. Müşterilerine ürünleri yakından tanıtmak için Kartepe tesisine gelen Denizli ekibine özel sunumlar yapıldı Ayrıca üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

 

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

Yıldız Entegre Satış Pazarlama Direktörü Fatih Çınar yaptığı açıklamada, “Tesisimizde üretim çeşitliliğimiz ve üretim kapasitemizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Amacımız bölge ekonomisine katkıda bulunurken, ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz ile de pazardaki payımızı artırmak.” dedi. Günün sonunda ise özel olarak hazırlanan yemek eşliğinde Yıldız Entegre Kartepe ve Denizli ekipleri bir araya gelerek, oluşan samimi ortamda birbirlerini daha da yakından tanıma fırsatı buldu. 

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