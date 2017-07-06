Denizli sezonu 24 Temmuz’da açıyor

2017-2018 futbol sezonunun yaklaşmasıyla birlikte takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başlıyor.

Arapçeşme ve Yavuz Selimspor hazırlıklarına başlarken, iddialı bir kadro oluşturan Amatör Süper Lig ekibi Denizli Köyüspor ise toplanma tarihini 24 Temmuz olarak belirledi. Mollafenari Stadı’nda topbaşı yapacak olan Denizli Köyüspor’u yeni sezonda da Soydan Yavuz çalıştıracak.