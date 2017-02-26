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Denizliköyü baraj maçı oynayacak

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Denizliköyü baraj maçı oynayacak
Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonun son haftasında 1937 Sekaspor sahasında Denizliköyü’nü ağırladı.

Denizliköyü mutlak kazanması gereken maçta, Abdullah’ın ve Bora’nın 2’şer golü ile mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Seka’nın tek sayısı deneyimli orta saha oyuncusu Yavuz Kibar’dan geldi. Denizliköyü aldığı bu galibiyetin ardından puanını 25’e çıkardı. Yavuzspor’un Kartepe Belediyespor ile 2-2 berabere kalması ile birlikte Denizliköyü ligde kalmak için Beylikbağı ile baraj maçı oynamaya hak kazandı. Denizliköyü ile Beylikbağı bir birini 1-0 mağlup etti. Ahmet AKAY

 

1937 SEKASPOR: 1

DENİZLİKÖYÜSPOR: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı (Süper Lig B)

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Cankut Gönenç ***, Eray Karmil ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ozan **, Cevat **, Çağrı ***, Berkan **, Alperen **, Kerem **, Rahman ***, Kibar *** (Bedirhan **), Ali Baran ** (Salihcan **), Batuhan **, M.Mustafa ** (Muhammet **)

DENİZLİKÖYÜSPOR: Kadir ***, Emre ***, Erdem ***, Melih **, Erhan ***, Bora ****, Aykut ** (Yusufcan **), Şenol ***, Erdi ***, Özgür *** (Özcan **), Abdullah *** (Kerem **)

GOLLER: Kibar dk.43 (1937 Sekaspor), Abdullah dk.23-65, Bora dk.59-81(Denizliköyür)

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