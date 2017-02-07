DER-MEK usta öğreticisi bronz madalya aldı

15. Uluslararası Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan DER-MEK’li usta öğretici Özge Özçelik, üçüncü olup bronz madalyaya ulaşarak çok önemli bir başarıya imza attı

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde yer alan Kusachi DER-MEK’te devam eden Türk Mutfağı kursunda usta öğretici olarak görev yapan Özge Özçelik, 15. Uluslararası Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen yarışmada çok önemli bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz aylarda Başiskele’de yer alan Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen 1.Gurme Çikolata Festivali’nde iki önemli derece elde eden DER-MEK ailesi bu kez İstanbul’da gerçekleşen 15. Uluslararası Mutfak Günleri’ne damgasını vurdu. TAŞFED (Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu) ile WACS (Dünya Şefler Birliği) işbirliğinde bu yıl 15’ncisi düzenlenen mutfak günleri etkinliklerinde yaklaşık 25 bin ziyaretçi ağırlandı.

ÜÇÜNCÜ OLDU

25 ülkeden 400’ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin aşçının katıldığı yarışmada hazırlanan ürünlerle ilgili değerlendirmeleri Dünya Aşçılar Örgütü’nün jüri üyeleri yaptı. Büyük ilgi gören yarışmaya DER-MEK ailesi adına katılan Özge Özçelik, başlangıç olarak el açması pancar aromalı pastırma ve hurmalı makarna hazırladı. Ana yemek olarak zırh ile çekilmiş özel soslarla lezzetlendirilen somon ve tropik meyveli ricotto sunan DER-MEK’li Özçelik, tatlı olarak da el açması milföy ile yapılan meyveli tiramisu çikolata dekoru ile yarışmaya katıldı. Özge Özçelik hazırladığı ürünlerle üçüncü olup bronz madalyaya ulaşırken, DER-MEK ailesi de çok prestijli bir ödülün sahibi olmayı başardı.