DER-MEK’li kursiyerler sertifikalarına kavuştu

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’na ait Mersincik, Fatih ve Sırrıpaşa’daki kurs merkezlerinde, dikiş eğitimlerini tamamlayan 95 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK), Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile uygulamasını gerçekleştirdiği projeler arasında yer alıyor. 6 ayrı kurs merkezinde eğitimlerin verildiği DER-MEK’te ikinci eğitim dönemi başladı. Dikiş kursu eğitimleri kapsamında dersleri Mersincik’te usta öğretici Esma Özsu, Fatih’te Elif Günaydın ve Sırrıpaşa’da Süheyla Yıldırım veriyor. Kurs faaliyetlerinin devam ettiği bu merkezler arasında yer alan Mersincik, Fatih ve Sırrıpaşa DER-MEK binalarında düzenlenen dikiş kurslarına ilk dönem boyunca katılan 95 kursiyer eğitim sürecini başarıyla tamamladıkları için sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.