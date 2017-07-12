Usta öğretici Süheyla Yıldırım eşliğinde başarılı bir dönemi geride bırakan kursiyerler tatilde de birbirinden kopamadı. Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan DER-MEK merkezinde eğitim gören kursiyerler Sekapark’ta düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Hasret gideren kursiyerler Derince Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kurslar sayesinde çok değerli dostlar edindiklerini belirtti.
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DER-MEK’liler tatilde de birlikte
Derince Belediyesi’nin eğitime yönelik projeler çerçevesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte uygulamasını gerçekleştirdiği DER-MEK’te kursların yanı sıra eğitimlerde kurulan dostluklar da büyük takdir topluyor
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